Од нєшка Молебен до Богородици на ФБ Катедрали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Познате же мешац май у Католїцкей Церкви пошвецени Пречистей Дїви Мариї, у нашей Церкви ше у маю кажди дзень служа Молебени до Богородици, а пред тим модлї и молитва Ружанца – пацеркох.

У терашнєй ситуациї позарядового стану, кед забранєни богослуженя у наших церквох, Молбен до Богородици, на 18 годзин ше будзе служиц у манастирскей каплїци шестрох Служебнїцох и будзе ше директно преношиц на Фейсбук боку. На концу Молебену будзе пречитана и молитва до Мариї Водицовей, понеже там нашо єдине єй святилїще.

Молитву Ружанца тє. пацеркох вирни поволани модлїц ше у своїх домох, на цо з окремним писмом поволал цалу Католїцку церкву и папа Франциско. Текст папового писма на горватским язику мож найсц и на фб боку Беоґрадскей надбискупиї.

