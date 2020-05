ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї сообщел же спрам одлуки Влади Републики Сербиї о огранїченю рушаня, предавальнї на подручу општини Шид буду робиц на соботу и нєдзелю од 7 по 17 годзин.

Як ше далєй наводзи у сообщеню, тарґовци годни сами одредзиц роботни час предавальньох у спомнутим чаше ,а у предавальнї може буц єден купец на 10 квадратни метери.

