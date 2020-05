ШИД – На пондзелок, 4. мая, будзе отримана 42 схадзка Скупштини општини Шид по наглим поступку.

Схадзка будзе отримана у сали Културно-образовного центру з початком на 10 годзин, а медийом нє доручени дньови шор, односно явносц нє обвисцена о хторих точкох ше будзе розправяц на схадзки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)