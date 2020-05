Ґеронтолоґийни центер у Вербаше достал донацию

ВЕРБАС – Стредком тижня, 29. априла, Ґеронтолоґийни центер у Вербаше нащивел министер за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня Зоран Дьордєвич. З тей нагоди, вон тей установи подаровал тирваци защитни шмати за шицких занятих котри у контакту з тима котри ту змесцени.

Як визначел министер Дьордєвич, вербаски Ґеронтолоґийни центер єдна зоз штирох установох за змесценє у Войводини чийо заняти добродзечнє прилапели буц у самоизолациї вєдно зоз хаснователями установи. Вони дежураю два тижнї у континуитету, же би на тот способ зачували здравє шицких котри змесцени у Ґеронтолоґийним центру.

