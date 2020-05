Превоженє гражданох почина наютре

НОВИ САД – Явне городске поприємство за превоженє путнїкох у городским транспорту од ютра, 4. мая, ознова почнє з роботу на цалей гoродскей мрежи, як и у медзимесним и пригородским транспорту.

Превоз путнїкох будзе рализовани спрам важацого розпорядку за соботу у шлїдуюцим периодзе: од 5,00 до 8,59 годзин рано, од 13,00 до 16,59 годзин пополадню и од 21,00 до 22,59 годзин вечар.

Як сообщене, у периодзе хтори нє назначени, автобуси нє буду окончовац транспорт.

До автобуса годни войсц лєм путнїки хтори почитую мири хтори одредзела Влада Републики Сербиї. То значи же путнїки муша мац защитну маску и рукавици, а до автобуса ше годно войсц лєма на преднї дзвери и то „єден по єден” путнїк, а виход зоз автобуса будзе на других дзверох автобуса. Путнїки длужни отримовац предписане розстоянє, а у автобусох одредзени места дзе мож шедзиц. Розумлїве, путнїки муша мац важаци карти.

Мешачни предплатни карти за май годно купиц тиж так од пондзелку.

