Велї привредни дїялносци отвераю свойо дзвери

ЖАБЕЛЬ – Попущованє мирох котре почало прешлого 27. априла, кед свойо дзвери даєдни привредни дїялносци уж отворели як цо тo фризерски и козметични салони, терховнї и фитнес клуби, ше предлужує, та так уж од ютра, 4. мая, свойо дзвери отворя и кафичи, ресторани, а з роботу починаю и медзигородски превозки.

Шицки ше длужни притримовац безпечносних мирох хтори предписала Влада Републики Сербиї.

Институт за явне здравє Сербиї „Др Милан Йованович Батут“ обявел урядови податок же на териториї општини Жабель з ковидом-19 по нєшка, 3. май, инфицирани 11 особи.

Шицки информациї о хвильковим стану тей хороти як и статистични податки мож пренайсц на урядовим сайту.

