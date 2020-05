Починаю робиц ресторани и кафичи

НОВИ САД – Нєшка, 4. мая, отвераю ше погосцительни обєкти, алє ше и роботнїки и госци муша притримовац предписаних ше погосцительни обєкти, алє ше и роботнїки и госци муша притримовац предписаних мирох защити oд ковиду-19. У Здруженю погосцительох Нового Саду потолковане же госци буду мушиц прейсц през дезинфекцийну бариєру котра може буц мокра або суха, а на уходзе до обєкту або до тоалету муши стац дезинфекцийне алкоголне средство. Предписане же у завартим просторе на єдного госца муши буц 3,5 квадратни метери и єдно место за шедзенє, а на отвореним на єдного госца 2,5 квадратни метери и єдно место за шедзенє. На месце на котрим госц шедзи муши буц дезинфекцийне алкоголне средство за руки. Госци нє муша мац рукавици и маски кед єдза и пию. Кед слово о занятих, обєкти муша мац дезобариєри на персоналним уходу, уходу до продукцийней часци и на виходу до часци дзе госци. Робу котру прияли, роботнїки муша дезинфиковац и попирскац зоз дезинфекцийним алкоголним средством. Роботнїки муша мац защитни маски и рукавици, обуй муша дезинфиковац, а униформи муша буц вирайбани на 90 ступнї и випейґлани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)