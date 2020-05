Означена нєдзеля женох Мироносицох прейґ Фейсбуку

ДЮРДЬОВ – Вчера, 3. мая, у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици означене швето женох Мироносицох – Християнски дзень женох и Осифа Аримафтейского, без вернїкох як и остатнї мешац и пол днї.

Вирнїки и тей нєдзелї мали можлївосц Богослуженє провадзиц прейґ Фейсбуку, котре священїк о. Михаил Холошняй преношел уживо на своїм власним профилу.

Покля тирва позарядови стан, Богослуженя ше и надалєй буду преношиц на таки способ, а шицки информациї, як и розпорядок Службох Божих мож пренайсц тиж Фейсбук профилу о. Михаила Холошня.

