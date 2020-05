Од нєшка знова автобус за Нови Сад

РУСКИ КЕРЕСТУР – Понеже од нєшка, 4. мая, у цалей Сербиї обновени медзигородски транспорт, насампредз автобуски, и путнїцки желєзнїцки, и жителє Руского Керестура доставаю єдну линию.

Як наявел превознїк „Шлївич”, од нєшка ше знова отворела автобуска линия Руски Керестур–Нови Сад на 5 годзин, и Нови–Руски Керестур на 15,10 годзин.

Подрозумює ше же до автобуса годни войсц путнїки котри ше притримую наложених мирох здравственей защити тє. маю маску и рукавици, а муши ше почитовац и социялна дистанца медзи путнїками.

Як тиж наявене на державним уровню, городски и пригородски транспорт знова будзе запровадзени од 11. мая, тиж зоз строгим почитованьом защитних мирох. За Кересурцох то значи же теди почина вожиц автобуски превожнїк „Путоказ” у шицких местох општини Кула, а розпорядок воженя на час будзе обявени у медийох.

