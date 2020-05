ШИД – Од нєшка, 4. мая, гайзибани „Сербия гайзибану“ починаю з транспортом путнїкох и зоз гайзибанскей станїци Шид.

Зоз Шиду гайзибан за Беоґрад Центер руша на 8, 29 годзин, а за Батайницу на 9, 59 и на 12 годзин. Зоз Батайници до Шиду на 7 и на 13 годзин, и на 8, 17 и 14,04 годзин.

Путнїцка каса у Шидзе роби од 7, 30 по 17 годзин, а путнїки муша ношиц защитни маски и рукавици и почитовац розпорядок шедзеня у гайзибану, по препорукох компетентних орґанох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)