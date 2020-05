Помоц локалней самоуправи привреднїком у општини Жабель

ДЮРДЬОВ – Општина принєсла Ришенє о помоци привредним субєктом у приватним секторе пре ублажованє економских пошлїдкох котри настали пре хороту COVID-19, як и пре очуванє роботних местох.

Право на помоц маю привредни субєкти чия робота була у подполносци онєможлївена, а то дїялносци ресторанох и погосцительних обєктох и услуги пририхтованя и послужовованя напою, дїялносц фризерских и козметичних салонох, терховньох, фитнес клубох.

Як помоц, Општина понука безповратни пенєжни средства котри ше достава як продукт 20.000,00 динари нето помоци и числа занятих зоз полним роботним часом за чий заробок и надополнєнє заробку поднєшени формулар ППП-ПД за обрахуюци период марец 2020. року.

Формулар котри треба пополнїц, як и шицки други информациї, мож пренайсц на официйним сайту Општини Жабель.

