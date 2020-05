ШИД – На вовторок, 5. мая, у Технїчней школи „Никола Тесла“ од 9 до 12 годзин будзе отримана акция за добродзечних давательох креви.

Акцию орґанизую Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду и Червени криж у Шидзе и поволую давательох же би ше одволали у цо векшим чишлє.

У Технїчней школи буду запровадзени шицки превентивни епидемиолоґийни мири защити давательох креви.

