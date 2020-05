Коцурска школа наградзена на конкурсу ,,Два твари слунка”

КОЦУР – Конкурс ,,Два твари слунка” запровадзує ше други рок за шором у рамикох едукативней кампанї ,,Защита за шицких” за основни школи на териториї Републики Сербиї, котри орґанизую Еуцерин Сербия и Фонд Б92, з потримовку Министерства просвити, науки и технолоґиї и Министерства здравя Републики Сербиї. Кампаня ,,Защита за шицких” обидвох министерствох препозната як кампаня од националного значеня, бо звекшує свидомосц о одвичательним справованю на слунку.

Учителька Миряна Бокан зоз Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре прешла он-лайн едукацию и з тим здобула право участвовац на конкурсу, вєдно зоз своїма школярами.

– През едукацию сом дошла до информацийох як подзвигнуц свидомосц при дзецох и їх родичох о потреби одвичательного справованя на слунку и защити од слунка. Вельо сом научела о тей значней теми, як и о значносци и озбильносци пошлїдкох котри видлїви аж познєйше и то сом пренєсла на своїх школярох. Обдумали зме креативну годзину и активносц, и конкуровали на уровню Републики Сербиї – визначела учителька Миряна.

Од шицких роботох котри сцигли з цалей держави на тему ,,Два твари слунка”, жири вибрал двацец школи котри буду наградзени з УВ индикатором, а робота коцурских школярох III-2 класи єдна з нїх.

УВ индикатор будзе випоручени и поставени док ше за тото здобуду условия, з оглядом на пре пандемию коронавирусу.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)