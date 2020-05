Вучич: Виберанки 21. юния

БЕОҐРАД – Виберанки у Сербиї, парламентарни и локални, буду отримани 21. юния, наявел нєшка предсидатель Александар Вучич после схадзки зоз представнїками дзевец политичних лїстинох котри наявели участвованє на виберанкох, пише сайт Радио-телевизиї Войводини.

Виберанки демократичне право и найвисши интерес гражданох и держави Сербиї же би вибрали скупштину и други орґани власци, гварел Вучич и визначел же ше, у вязи зоз виберанкову кампаню, буду слухац препорученя фаховцох.

Вон наявел же на стреду, кед будзе шицко як ше обчекує, Скупштина Сербиї утаргнє позарядови стан, та ше поставело питанє отримованя виберанкох, котри першобутно були розписани за 26. април, а потим одложени пре епидемию Ковид 19.

