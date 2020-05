Од вчера робя ресторани, функционує транспорт

БЕОҐРАД – Мири котри принєшени пре зоперанє ширеня коронавирусу од вчера ублажени, та знова отворени ресторани и кафичи, а у Новим Садзе и Краґуєвцу почал функционовац и городски транспорт, пише сайр Радио-телевизиї Войводини.

Од вчера свойо услуги понука и медзигородски и гайзибански транспорт, а од 8. мая городски транспорт будзе порушани у Беоґраду и Нишу.

Отворени парки, а тарґовински центри свойо дзвери отворя од 8. мая. Дзецински заградки почню робиц од 11. мая, як и предлужене пребуванє у школох. Док почню робиц дзецински заградки, родичи буду мушиц мац защитну опрему кед буду приводзиц дзецко до заградки. Окрем социялней дистанци и ношеня защитней опреми, єдна з основних мирох будзе же шицки дзеци буду мушиц мац потвердзенє од педиятра же су здрави.

Авиотранспорт почнє функционовац од 18. мая.

По утрагованє позарядового стану, цо можлїве до конца тижня, на моци остава полицийна годзина од 18 годзин до пейцох рано.

Ресторани и кафичи почали робиц, алє госци и заняти муша почитовац дистанцу и хасновац защитни средства, як и путнїки у транспорту муша мац маску и рукавици, а муши ше почитовац предписана оддалєносц медзи особами.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)