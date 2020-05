Скупштина вигласала ребаланс буджета

ШИД – Вчера, 4.мая, Скупштина општини Шид на схадзки отриманей по наглим поступку, вигласала Одлуку о ребалансу буджета за 2020. рок.

Зоз спомнуту Одлуку вкупни приходи утвердзени на 1.778.340.000 динари, розходи на 1.770.340.000 динари, розпоредзени средства у виносу 1.750.475.000, чечуца буджетна резерва на винос од 25 милиони динари, а стаємна резерва на 2.865.000 динари.

Тиж, одборнїки вигласали и одлуку о краткотирвацим кредитним задлужованю у виносу од 50 милиони динари цо ураховане до Одлуки о ребалансу, а принєшена и одлука о максималним чишлє занятих у орґанизацийних часцох Општини з хтору єдно число занятих на одредзени час и по контрактох о дочасових роботох у ЯКП „Стандард“ и „Водовод“ достанє роботу на нєодредзени час.

Принєшени и Дїловнїк о роботи Скупштини у случаю нєпоштредней воєней опасносци, позарядового стану и позарядовей ситуациї.

