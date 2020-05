НОВИ САД – Як зме уж скорей информовали наших читачох, пре позарядови стан и забрану рушаня, котра за першомайски швета тирвала од штвартку по соботу, дистрибуция 18. числа новинох „Руске слово” пожнї.

Як дознаваме, читаче у Новим Садзе ище вше нє достали новини, алє ше наздаваме же ше тих дньох дистрибуция нормализує.

О шицких пременкох дистрибуциї будземе вас поряднє информовац на „Рутенпресу”.

