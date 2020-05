Парохиялни каритас подзелєл помоц

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Парохиялни каритас у Сримскей Митровици од 27 априла по 4 май подзелєл пакети помоци дванац фамелийом у Старей Бинґули, Латярку, Митровици, Руми и Ириґу.

До акциї ше уключели шесцеро волонтере – Александер Ляхович, Марина Канюґа, Неґован Пелич и Ярослав Варґа, як и старши – Емил Мельник и Ана Ляхович, котри однєсли помоц у поживи у вредносци коло 3 тисячи динари по пакету.

Помоц прияли три мацери котри ше сами стараю о своїх дзецох и пейцме хлопи котрим була потребна помоц. Волонтере обишли и два старши жени котри жию сами зоз минималну пензию.

Шицки котри достали помоц були барз подзековни, бо векшина з нїх нє достава помоц котру держава дава, або ю ище нє достали.

Векшином то вирни парохиї Вознесения Господнього, а тих дньох ше уключели и други донаторе, котри зоз власнима средствами сцу участвовац у предлуженей акциї.

