Пияц будзе наютре и на соботу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 6. мая и на соботу 9. мая, будзе отворени пияц у Руским Керестуре на своїм месце, та шицки предаваче хтори потераз свою робу предавали у центру Руского Керестура, треба же би ше премесцели на потерашнї пияц.

Зоз ЯКП ,,Руском” апелую и на купцох и на тарґовцох же би ше притримовали предписаних мирох защити, цо значи же би требали ношиц защитни маски и рукавици, и отримовац одвитуюцу оддалєносц медзи собу.

Пияц у Руским Керестуре и надалєй будзе отворени каждей стреди и соботи.

