Кед руйнуюцу енерґию претвориме до творчей

– Я нєпреривно видзим творчу енерґию, а нє руйнуюцу. Таки потенцияли, таких людзох и зберам коло себе. Людзох хтори ме нєпреривно инспирую на творчосц. То дзелїм лєм зоз тима до котрих мам довирия, почитованя, любови и толеранциї, од гевтих других ше оградзуєм – Владимир Надь.

Празни полїчки и шори опрез предавальньох, позаверани институциї, людзе без роботи, страх, чувство нєизвесносци, и други пошлїдки позарядового стану, велїх людзох у Сербиї здогадли на позарядови войнови стан 1999. року.

Док єдни бомбардованє Сербиї паметаю по чувству страху, розпуки, знємиреносци, другим, окреме младим, тоти даскельо мешаци остали запаметани по предлуженим школским одпочивку, друженю зоз приятелями, надосц часу за патренє филмох, театралних представох по символичней цени. Нє хибело анї квалитетного гумору, окреме призначени на мурох векших городох, а о двацец роки потим, на подобни способ лєм на мурох дружтвених мрежох, гумористи виписую рижни франтовлїви думки на рахунок актуалного вирусу корона.

Култура у таких обставинох лїковита, цо потвердзує и искуство визначного керестурского режисера Владимира Надя Ачима, хтори ше пре актуалну ситуацию здогаднул войнового периоду, а свойо дожице подзелєл зоз читачами „Руского слова”.

Городски театер Смедеревскей Паланки, зоз тедишнїм директором Томом Митровичом, од другей половки 80-их рокох мал окреме красне сотруднїцтво зоз керестурским Руским народним театром „Дядяˮ и його тедишнїм директором Владимиром Дудашом. РНТ „Дядяˮ тих рокох госцовал у Смедеревскей Паланки зоз представу „Спитованє и свадзбаˮ Антона Павловича Чехова, а у режиї Любослава Маєри зоз Бачкого Петровцу, у хторей Владимир Надь бавел епизодну улогу, а потим ше взаємне госцованє тих двох театралних ансамблох з рока на рок предлужовало.

У сезони 1998. року ґлумци зоз Смедеревскей Паланки одпатрели представу „Лов на дзиви качкиˮ Александра Вампилова и „Пан ловарˮ Жоржа Фейдоа, обидва представи у режиї Владимира Надя Ачима, зоз хторима наш керестурски театер у нїх и госцовал. Ґлумци аматере Городского театру приходзели и на Републични фестивал аматерских театрох у Кули, дзе часто заберали високи пласмани, а нащивйовали и Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре.

АНҐАЖМАН У СМЕДЕРЕВСКЕЙ ПАЛАНКИ

– На єдней вечери после Драмского мемориялу, тедишнї директор Городского театру Тома Митрович, знаюци же сом студирал у бувшим Совєтским Союзу, у України, понукнул ми анґажман жадаюци поставиц русийску класику у своїм театру. Понукнуце сом прилапел, та 8. марца 1999. року одходзим до Смедеревскей Паланки дзе упознавам свой будуци колектив и вирних приятельох – почина приповедку Владимир.

– На самим початку, мали зме першу догварку зоз колективом їх театру, поупознавали зме ше, алє я уж на представох замерковал хто од нїх цо може бавиц и яка би му улога найвецей одвитовала. Виложел сом им свою режисерску концепцию, принєсол скици сценоґрафиї, вибрал музику и так наша робота на представи Антона Павловича Чехова „Дядя Ваняˮ почала. Городска управа и театер ше догварели же бим, як госц, требал буц змесцени у фабрики локомотивох „Ґошаˮ хтора мала свойо просториї за змесцованє дїловних партнерох. Мал сом обезпечене костиранє, проби ишли успишно и вец ше случело тото найстрашнєйше – приповеда наш собешеднїк.

ПОЧАЛО БОМБАРДОВАНЄ

– Мали зме єдну порядну пробу кед зме анализовали дїю, робели на представи, а зоз сушедней просториї, дзе була управа, пришла вистка же почало бомбардованє. Шицки зме одразу остали заслупнути, у шоку, а єден ґлумец хтори бавел професора Серебрякова, забул сом му мено, гварел: „Ачиме, пребач, мой син вояк на Косове, я одходзим там. Лєбо вон придзе дому, лєбо обидвоме останєме там.ˮ Нєодлуга потим мал сом схадзку зоз управу театра же бизме нашли даяке ришенє чи предлужуєме, чи ставаме з роботу. Направели зме паузу од даскельо днї, хтору я вихасновал за роботу на сценоґрафиї, костимоґрафиї, и музики, а потим була принєшена одлука же Городски театер предлужи робиц у условийох воєного стану.

Понеже Владимир бул змесцени у фабрики ваґонох, хтора могла буц мета бомбардованя, предложели му же би ше премесцел до театру дзе мали свойо простриї и крашнє ушорени клуб. И праве теди почина його надреалне искуство.

– После каждей проби зиходзели зме до клубу, после каждей сирени тиж зме зиходзели до клубу, там зме пребували длуго и часто, дакеди аж и до рана. За Вельку ноц сом пришол до Руского Керестура и кед сом ше врацал назад до Смедеревскей Паланки, лєм цо сом прешол мост на Дунаю у Новим Садзе, о кратки час и вон бул бомбардовани. Так сом ше нашалєл теди же дому нє идзем, док нє поставим представу – у франти приповеда Ачим и предлужує꞉

– У тедишнєй позарядовей ситуациї могли зме ше сходзиц през дзень, алє и познєйше. Вельо зме франтовали, дакеди театер орґанизовал роштиль, дакеди з городскей управи орґанизовали дацо… було рижни анеґдоти. Домар Любо Мирчевски велїх хлапцох, хтори були у технїки, научел грац на ґитари, та зме час препровадзовали у музики, шпиваню, а на репертоаре були народни шпиванки, старогородски, були то добри друженя. Франтовал сом з нїма же сом посцигнул сон роботного чловека. Шпим на роботним месце. Шпим у клубу, а шанк ми природне окруженє. Наношел сом им касети наших козацких, українских писньох, а Матия Дамянович хтори робел у Радию Ясеница, пущал тоти борбени козацки шпиванки, нєраз зме их у пиньвици слухали, та ми раз у франти гварел: „Ачиме, имам утисак да су ови за два сата овде, да нас бранеˮ – през франту Владимир приповеда свойо дожица и додава же франта шицким була файта ескапизму же би нє роздумовали о каждодньових бриґох, а надїю же превлада уметносц, а нє руйнуюци пориви, нє трацели. Як продукт роботи, даскельо тижнї потим, точнєйше 29. априла, виведзена премиєра представи „Дядя Ваняˮ.

ЕМОТИВНИ ХВИЛЬКИ РОЗХОДУ

– Премиєра була квалитетна, и публика и критика ю добре потримали, зоз даєднима ґлумцами кед зме ше розиходзели були барз емотивни хвильки, було аж и слизи. Нє знали зме же цо далєй, ґу чому то водзи и чи ше ище дакеди стретнєме. Даскельо днї после премиєри, рушел сом дому опаковани зоз драмскима текстами, зоз малюнками, зоз рижнима дарунками хтори сом достал. Пре звалєни мост у Новим Садзе, пошол сом до Сримскей Каменїци, одкаль требало прейсц Дунай на скели. Як зме станули на скелу, о даскельо минути трафяю рафинерию нафти у Новим Садзе. Рафинерия гори, сирени гуча, ми на штред Дунаю, наисце надреалне искуство. Якош зме прешли Дунай, шеднул сом до автобуса цо ишол до Керестура, сцигол дому, отуширал ше, и пошол славиц 1. май до брата. И того вечара випробовали ґрафитни бомби, а братов коментар бул: „Знал сом же ми останє нєпопомиванеˮ – у франти предлужує Ачим.

– Кед сом пришол до валалу такой сом вихасновал єден текст хтори сом вжал од смедеревского театру, то бул текст, по роману Кена Кейзия „Лєт над куковковим гнїздомˮ/„Лет изнад кукавичјег гнездаˮ . У тей представи бавели 17-ецеро ґлумци на сцени, цали час, було камерне виводзенє. Робело ше о єдней клаустрофобичней изолациї у доме за ментални хороти, дзе диктатуру запровадзує медицинска шестра Рейчел. Премиєра була виведзена у септембру и представу барз крашнє прилапела публика. Теди сом позберал озбильних ґлумцох як цо бул покойни Силвестер Ґача, покойни Янко Гудак, Янко Рац, потим Ксения Бодянец, Ксения Макаї Орос, Серґей Гайдук, у представи бавел и Борис Планчак, Иґор Варґа, Юлиян Медєши, Ненад Канюх, Евґениє Медєши, Дарко Рац, Мирко Горняк Коле, Славко Еделински, Любка Фа, Таня Тимко, Анамария Регак, Владимир Бодянец, а у технїки були Владимир Бесерминї, мой брат Любомир Надь, Таня Арва Планчак, а и Ана Дудашова цо нєдавно умарла, була костримоґраф у тей представи, а бавела и у велїх других представох. Сценоґрафия нам була мадраци и карсцелї, а костими пиджами. Тоту представу нам на Войводянским фестивалу малих и експерименталних сценох проф. др Милош Латинович оценєл як барз добру – здогадує ше наш собешеднїк, а на концу розгварки заключує꞉

– Под час бомбардованя, людзе з хторима сом робел виполньовали ме зоз єдним полєтом, а праве у таких чежких животних ситуацийох видно хто яки чловек. Я нєпреривно видзим творчу енерґию, а нє руйнуюцу. Верим же ше нє треба бориц процив, алє за дацо. У случаю моєй роботи, круг ше завера зоз публику, а тот обток енерґиї медзи нами взаємни и вични. И вирус корона раз прейдзе.

