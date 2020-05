Швето Дзуря будзе преславене и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Вирни грекокатолїцкей церкви Рождество Пресвятей Богородици у Дюрдьове буду мац нагоду провадзиц директне преношенє Молебена до Пресвятей Богородици и Бдиния швета святого велькомученїка Георгия (Дзуря), и то нєшка, 5. мая на 17,30 годзин на Фейсбук профилу о. Михаила Холошняя.

Ютре, 6. мая, тиж будзе директне преношенє Служби Божей на истим профилу, а з початком на 10 годзин.

Покля тирва позарядови стан, Богослуженя ше и надалєй буду преношиц на таки способ, а шицки информациї, як и розпорядок Службох Божих, мож пренайсц на Фейсбук профилу о. Михаила Холошняя.

