Вашарска часц Кирбаю нє будзе, Служба лєм на ФБ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вашарска часц Кирбаю у Руским Кересуре, хтори пада на соботу, 9. мая, нє будзе, а Служба Божа будзе преношена лєм на Фейсбуку.

Як дознаваме у керестурскей Месней заєднїци, вонкашня лєбо вашарска кирбайска часц, цо значи рижни забавни бависка за наймладших и тарґовецки тезґи, нє годни будз поставени пре епидемию Ковида-19.

По словох предсидателя Совиту МЗ Владимира Олеяра, гоч позарядови стан будзе утаргнути, остава на моци огранїчене зберанє вельких ґрупох людзох. Ґу тому, МЗ нє сцигла обезпечиц елаборат и у полициї випочитовац процедуру за заверанє улїчкох. У нормалних условийох за тото потребне и мешац и пол часу, а пре нєизвесну ситуацию зоз Ковидом-19 то нє могло покончиц.

