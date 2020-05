Нови студийни програми на Филозофским факултету

НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе отворел ище два нови акредитовани студийни напрями – Културолоґию и Комуниколиґию и одношеня зоз явносцу, сообщене вчера зоз того факултету.

На обидва сучасни напрями студенти ше годни уписац уж у шлїдуюцим школским 2020/21. Року, а вецей информациї о структури студийох, пимацим испиту и других поєдиносцох мож пречитац на сайту факултету.

Най здогаднєме, на Филозофским факултету уж єст вецей як 50 студийни програми, од того 20 на основних студийох. Штредньошколци можу вибрац студиї зоз богатого филолоґийного понуканя у хторим сербски язик и литература, сербска литература и язик, компаративна литература, сербски у контакту, нємецки, руски, анґлийски, французки, мадярски, словацки, румунски и руски язик, а од прешлого року ше виводзa и двоязични студиї анґлийского зоз другу страну филолоґию. Тиж так, у понуканю и студийни програми филозофиї, социолоґиї, педаґоґиї, историї, журналистики, психолоґиї и социялней роботи.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)