РУСКИ КЕРЕСТУР – Каритас парохиї св. оца Миколая, вчера пририхтал 30 пакети у котрих хемийни средства за особну гиґиєну, а наменєни су фамелийом у потреби у Керестуре и двом у Кули.

Патрело ше же би помоц достали тоти котри по других критерийох помоц нє достали од держави, лєбо других орґанизацийох, або маю мали приманя.

Волонтере Каритасу тих дньох и порозноша пакети, а финансовал их Епархийни Каритас, а з часци и парохийни керестурски Каритас.

