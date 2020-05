Попущованє мирох и у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и у цалей Сербиї, так и у Руским Керестуре од пондзелку почало попущованє безпечних мирох, та отворени кафичи, ресторани, предавальнї швидкей поживи, фризерски салони, шицки три ставяльнї и терховня, а за шицки тоти обєкти исную подобни мири превенциї.

На уходзе до обєкту треба же би були визначени правила справованя за занятих и за хасновательох услугох, потребне ношиц защитну опрему (маски и рукавици), отримовац физичну оддалєносц, обовязно дезинфиковац руки на уходзе до обєкту, як и обуї, так же на уходзе поставена „дезо бариєраˮ (очуховач за ноги намочени зоз дезинфекцийним средством), а заняти треба же би поряднє превитровали и дезинфиковали просториї у обєкту.

Векшина поднїмательох у Керестуре, хтори пре вирус направели паузу у продукциї, зоз роботу предлужели тих дньох, а по утаргованє позарядового стану, хторе можлїве по конєц тижня, на моци остава каждодньова забрана рушаня од 18 по 5 годзин рано.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)