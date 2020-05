БАЧИНЦИ – Нєшка, 6. мая, на швето Велькомученїка Георгия односно Дзуря, у церкви Святого апостола и євангелисти Луки парох о. Дарко Рац на 10 годзин будзе служиц Службу Божу (без присуства вирних), а потим будзе порядни обряд пошвецаня жита и поля у хотаре.

Церква за поєдинєчни приходи вирних же би ше помодлєли и вжали пошвецене жито будзе отворена од 11 по 17 годзин, а шицки предписани защитни мири ше муши почитовац.

