Влада прилапела предлог вименкох Закона о вибору народних посланїкох и предлог Закона о локалних виберанкох

БЕОҐРАД – Влада Сербиї вчера прилапела предлоги вименкох Закона о вибору народних посланїкох и предлог Закона о локалних виберанкох, з котрима предвидзене же у шицких городох и општинох подписи виберачох зоз котрима потримую виберанково лїстини за парламентарни и локални виберанки, попри новтарушох, годни оверйовац и городски, односно општински управи, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Предложени вименки обгрунтовани зоз потребу же би ше за одвиванє виберанкового процесу звекшало число овласцених оверйовачох зоз чим ше онєможлївює опасносц од векшого зазберованя виберанкових актерох и активистох, як и велького числа людзох у просторийох и опрез просторийох компетентних орґанох.

Вименки прилапени пре защиту здравя гражданох, з оглядом на тото же и по утаргованю позарядового стану потребне поднїмац одвитуюци мири физичного дистанцованя, же би ше зопарло ширенє оберацей хороти Ковид-19, сообщене зоз Влади Сербиї.

