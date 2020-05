Вишло нове „Руске слово”, е-виданє поставене на сайт

НОВИ САД – Нове число новинох „Руске слово”, дзеветнасте по шоре, у рубрикох „Тижньовнїк” и „Нашо места” приноша написи о ублажованю мирох котри уведзени пре зоперанє ширеня коронавирусу.

На „Економиї” упечатки польопривреднїкох з Дюрдьова о початку роботи пияцох и упечатки польопривреднїкох у Сриме о уплїву дижджу на кукурицу.

„Култура и просвита” представя Младежску мишану шпивацку ґрупу КУД „Жатва” зоз Коцура, а „Мозаїк” зазначел як ше нашо школяре уча док тирва пандемия.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Снежана Бесерминї и Мома Сотирович з Керестура, а од того числа на тих бокох годно читац фельтон Любомира Дудаша „90 роки од орґанизованей дїялносци и роботи огньогасцох у Руским Керестуре”.

На боку „Духовни живот” вистки о активносцох волонтерох у Шидзе и Сримскей Митровици, а шицким вирним понукнути и даскельо молитви.

И на бокох рубрики „Спорт” почал виходзиц фельтон – о 60 рокох роботи Рукометного клуба „Русин” котри пише Александар Паланчанин, а представени и фодбалер и ґимнастичар Мирослав Виславски з Нового Саду.

На концу новинох рубрика „Горуци тепши”, а як додаток вишло „Руске словечко”. И того тижня електронске виданє новинох поставене на сайт.

