Од пондзелку з роботу починаю ПУ „Бамбиˮ и Народна библиотека

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидатель Штабу за позарядово ситуациї на ище єдней схадзки, хтора отримана вовторок 5. мая, принєсол Розказ по хторим власнїки шицких погосцительних обєктох на териториї општини Кула, обовязни огранїчиц роботни час од 7 по 17,30 годзин, зоз нєобходну применку превентивних мирох.

По тим Розказу, од 11. мая з роботу ознова почина и Народна библиотека Кула, як и єй оддзелєнє у Руским Керестуре. Скорей як цо почню з роботу, директор Народней библиотеки обовязни направиц план роботи по хторим би орґанизованє роботи и анґажованє потребного числа роботнїкох було у складзе зоз условиями нєобходних мирох защити.

Принєшени и Розказ по хторим и ПУ „Бамбиˮ почнє з роботу од пондзелку 11. мая, а чий директор обовязни направиц список дзецох хторим нєобходне же би пребували у ПУ „Бамбиˮ, односно за дзеци чийо обидвойо родичи робя. Директор тиж ма обовязку направиц план роботи по хторим би орґанизованє роботи и анґажованє потребного числа роботнїкох було у складзе зоз условиями нєобходних мирох защити.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)