Конкурс за Святоникольске припознанє

ШИД – Месна заєднїца Шид розписала конкурс за предкладанє кандидатох за доставанє Святоникольского припознаня, награди хтору МЗ додзелює 22. мая з нагоди означованя Дня МЗ и швета Святого Миколая лєтнього.

Награда ше додзелює установом, подприємством, здруженьом и поєдинцом хтори дали вершинске доприношенє розвою городу або поєдиним обласцом дружтвеного животу городу.

Писмени предлоги мож послац найпознєйпше по 20. май по пошти на адресу: МЗ Карадьордєва 85, або електронски на имейл адресу sidmesnazajednica@gmail.com

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)