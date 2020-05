Нa швето Дзуря у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 6. мая, означене швето Дзуря по юлиянским календаре.

Велька Служба Божа була отримана на 10 годзин, служели ю парох коцурски о. Владислав Рац, капелан о. Данил Задрепко и о. др Яков Кулич. Пре позарядови стан котри ище вше тирва, парохиянє нє були у можлївосци присуствовац.

По законченей Служби Божей, паноцове у церковней у порти, на месце дзе пошате жито, пошвецели снопчки котри скошели члени Церковного одбору.

Пошвецене жито после було поставене у порти, дзе го шицки вирни могли вжац през цали дзень, односно покля по забрану рушаня котра почала по 18 годзин.

