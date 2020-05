Од пондзелку починаю робиц и оводи у вербаскей општини

ВЕРБАС – Предшколска установа „Бошко Буха” почина робиц на пондзелок, 11. мая, по одлуки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Буду отворени шлїдуюци обєкти: „Гвиздочка” у Вербаше за дзеци зоз „Гвиздочки”, „Русалки” и „Пажичка”; „Полетарац” у Вербаше за дзеци зоз „Полетарцу”, „Цукрику”, „Слунечнїку” и „Бубки”; „Пчолка ” у Савиним Селу; „Герлїчка” у Коцуре; „Цверчок” у Бачким Добрим Полю; „Цицибан” у Змаєве; „Дуга” у Равним Селу.

На основи урядового обвисценя Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, а прейґ Школскей управи и городу Вербасу, родичи длужни воспитачом на приєму принєсц потвердзенє же роботу нє окончую з дому (з контактом роботодавца), як и потвердзенє (нє старше як 7 днї) од дохтора/вибраного педиятра о здравственим стану дзецка.

На основи тих документох дзецко годно буц прияте до колективу.

