Тирва реконструкция явного ошвиценя у Вербаше

ВЕРБАС – У наиходзацим периоду у Вербаше будзе реконструоване явне ошвиценє, односно буду заменєни коло 2 500 тисячи стари, и поставени ЛЕД грушочки.

ЛЕД грушочки буду поставени на постояци слупи явного ошвиценя. Потераз зробена значна часц роботи и поставени вецей стотки грушочки.

ЛЕД ошвиценє оможлївює векшу преглядносц на драгох и тротоарох, и шпорує и до 80 одсто енерґиї.

Як наводзи сайт Општини Вербас, проєкт нового городского ошвиценя запровадзує ше през явне партнерство локалней самоуправи и вибраного партнера.

Нови грушочки длужей тирваю, а приватни партнер превжал и обовязку же би их под час тирваня контракту отримовал и менял, зоз чим локални буджет значно ушпорує.

