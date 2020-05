БАЧИНЦИ – Вчера, на швето Святого велькомученїка Георгия, односно Дзуря, у церкви Святого апостола и євангелисти Луки, парох о. Дарко Рац служел Службу Божу, а после того бул обряд пошвецаня жита.

Богослуженє було без присуства вирних хтори мали нагоду поєдинєчно присц до церкви, помодлїц ше и вжац жито од 11 по 17 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)