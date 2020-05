Утаргнути позарядови стан

БЕОҐРАД – На вчерайшей схадзки Народна скупштина Републики Сербиї принєсла Одлуку о утаргованю позарядового стану котри бул преглашени 15. марца пре зоперанє ширеня коронавирусу.

З утаргованьом позарядового стану преставаю важиц и 11 уредби котри принєшени пре пандемию. Так, престава важиц огранїченє ценох за маски и рукавици (максимално 120 и 40 динари), престава важиц уредба о орґанизованю роботи установох социялней защити, порцийних мирох и других.

У наиходзацим периодзе и надалєй буду важиц уредби о терминох у управних поступкох, предлужованє термину за подношенє рочних звитох хасновательох буджетских средствох, фискалних вигодносцох привредним субєктом и гражданом пре ублажованє економских пошлїдкох пандемиї, о мирох у драговим транспорту, пенєжней помоци ґаздовством и гражданом.

Гражданє буду мац вельку особну одвичательносц у защити од коронавирусу котри ище вше кружи у популациї. Прето нєобходне ношиц маски и рукавици, почитовац социялну дистанцу и притримовац ше шицких мирох котри предписали компетентни орґани.

