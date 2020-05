ЯКП „Рускомˮ дезинфиковал дзецински парк и „Цицибанˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у Руским Керестуре, роботнїки Явного комуналного подприємства „Рускомˮ дезинфиковали дзецински парк и Дзецинску заградку „Цицибанˮ.

Заняти у „Рускомуˮ дезинфиковали лавочки и шицки спущовалки, гомбалки и колїмбачки у дзецинским парку, а окончене и дезинфикованє нукашнього и вонкашнього простору у будинку „Цицабанˮ, ПУ „Бамбиˮ.

Попри тим, роботнїки „Рускомуˮ каждодньово окончую и кошенє желєних поверхносцох у валалє, а робели и на ушорйованю простору коло керестурскей каплїчки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)