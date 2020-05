Штредня школа „Петро Кузмяк” почала свою промоцию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” тих дньох почала свою промоцию пред уписом за нови школски рок на три свойо напрями – а ґимназия общого типу на руским и сербским наставним язику и фахови напрям туристично-готелиєрски технїчар.

Як за Рутенпрес виявела директорка Школи Хелена Пашо Павлович, пре специфичну ситуацию того року промоцию школи, дому школярох и шицкого цо вони понукаю мушели присподобиц. Понеже нєт можлївосци за нащиви школярох фокусирали ше на виробок двоязичних плакатох, як и на видео-материял и унапрямели го на дружтвени мрежи (сайт и фейсбук Школи) и локални медиї дзе буду презентовани цали май.

Тот материял порозношели по школох у кулскей, вербаскей, а у планє и у оджацкей општини, бо уж традицийно зоз тих штредкох и найвецей школяре приходза на школованє до Руского Керестура.

