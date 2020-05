Починаю робиц и оводи у жабельскей општини

ДЮРДЬОВ – На пондзелок, 11. мая, почина робиц и Предшколска установа „Дюрдєвак“ у Дюрдьове.

До оводи, по одлуки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, можу почац ходзиц дзеци чийо обидвойо родичи роботно анґажовани, а котри нє маю можлївосц робиц од дому. Друге условиє котре дзецко треба же би сполнєло, то же муши буц здраве. Родичи буду мушиц принєсц потвердзенє зоз шпиталю (нє старше як 7 днї) о здравственим стану дзецка.

Велїх нових мирох ше предшколска установа, алє и родичи, буду мушиц притримовац як цо ношенє защитних маскох, рукавицох и водзиц рахунка о социялней дистанци.

