НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох и тей нєдзелї орґанизує он-лайн роботню за дзеци.

На роботнї, хтору будзе водзиц Наташа Колесар, дзеци годни научиц як випатра руске народне облєчиво. Он-лайн роботня почина на нєдзелю на 12 годзин.

Завод на своїм ют’юб каналу титловал на сербски язик шицки потераз обявени приповедки

