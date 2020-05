Почало виплацованє стипендийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як од 4. мая попущени рестриктивни мири пре епидемию Ковиду-19 у велїх сферох явного живота и роботи, ознова почала робиц и канцелария служби Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре. Тих дньох до Совиту сцигли и перши дотациї од держави, коло 2,5 милиони динари.

Уплацени пенєж то марцовска мешачна рата зоз Канцелариї за людски и меншински права Влади Републики Сербиї, и два квартални рати зоз покраїнского Секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци.

Дзекуюци тому НС уж почал виплацовац ступендиї школяром и студентом у тим школским року, а будзе ше патриц здогонїц мешачну динамику виплацованя тє. повиплацац и заостати мешаци.

Як дознава Рутенпрес у служби НС, почало ше виплацовац и пенєж за роботу 11 подручним канцеларийом Националного совиту. Тераз канцеларийом уплацена друга тогорочна рата, а иншак доставаю по 9 000 динари мешачно – дзешец мешаци у року.

