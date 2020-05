РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 9. мая, Дня побиди над фашизмом, Месни одбор Здруженя борцох народноошлєбодительней войни у Руским Керестуре и Месна заєднїца Руски Керестур и того року орґанизую Покладанє венца на памятнїк погинутим борцом НОВ у Спомин парку револуциї.

Покладанє венца будзе наютре, 9. мая на 9 годзин, а сход учашнїкох на 9 годзин пред Домом борцох, резервних воєних старшинох и пензионерох.

