ШИД – З одлуку Општинского штабу за позарядово ситуациї, волонтере штабу дезинфиковали нукашньосц и простор коло Дому пензионерох з оглядом же з утаргованьом позарядового стану, пензионери маю шлєбоду рушаня.

Зоз штабу спозорюю гражданох же би ше и после утаргованя позарядового стану притримовали епидемиолоґийних мирох хтори и далєй на моци, а хтори препоручели епидемиолоґийни фаховци.

