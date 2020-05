ШИД – Командант Општиснкого штабу за позарядово ситуациї Зоран Семенович и волонетре подзелєли защитни маски зоз пременлївим филтером за погосцительни, ремеселнїцки, тарґовински роботнї и фризерски салони.

Слово о тирвацих маскох у хторих мож заменїц защитни филтер и барз помагаю у защити у окончованю привредней дїялносци поднїмательох.

