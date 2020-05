Отримана порядна схадзка Општинского штабу за позарядови стан

ДЮРДЬОВ – Штварток, 7. Мая, у просторийох Општини Жабель отримана схадзка Општинского штабу за позарядови стан з нагоди утаргованя позарядового стану.

Схадзку водзел предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич, а присутни були предсидателє шицких явних подприємствох, представнїки Дома здравя Жабель, Полицийней станїци Жабель и огньогасци. На схадзки поднєшени звит о посцигнутих резултатох у кризним периодзе.

Предсидатель Општини Жабель похвалєл роботу шицких явних подприємствох под час позаядового стану, як и шицких волонтерох котри були каждодньово активни од 15. марца.

На концу заключене же под час позарядового стану котри настал пре пандемию вируса Ковид-19, Општина Жабель нє прецерпела анї финансийни, анї животни утрати.

