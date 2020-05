Наютре у Керестуре Кирбай катедрали св. Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая наютре храмове швето тє. Кирбай нашей катедралней церкви, на дзень пренoшеня мощох св. Миколая зоз Мири Ликийскей у малей Азиї до Барию у Италиї, дзе ше нєшка находза.

Як дознава Рутенпрес на парохиї, пре нєзвичайну ситуацию тє. рижни мири забрани хтори тих дньох попущовани, алє ище вше нєт допущеня за одход вирних на богослуженє, кирбайска Служба Божа будзе преношена на Фейбоку Katedrala sv. Nikolaja. Заш лєм, церква под час Служби будзе отворена, та будзе можлївосц войсц и до порти и до церкви, алє так же би ше нє потупйовало мири забрани ґрупованя людзох.

Як уж скорей наявене, пре исти причини нє будзе анї вонкашнєй, вашарскей часци Кирбаю, як потолковане зоз Месней заєднїци, бо ше за таки кратки час, одкеди утаргнути позарядови стан, нє сцигло покончиц полицийну процедуру завераня вецей улїчкох за транспорт, за цо иншак потребне вецей як мешац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)