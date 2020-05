ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї принєсол одлуку же би од 8. по 10 май погосцительни, ремеселнїцки и тарґовински роботнї робели найдлужей по 22 годзин.

Од пондзелк, 11. Мая, спомнути роботнї преходза на порядни роботни час,а на дзешец квадр атни метери приходзи єден хаснователь з почитованьом одредзеней оддалєносци.

