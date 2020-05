Троме катонаци под черешню

,,И цо вец да робиме кед же потвердзуєце же будзе войни?” – драмски затримуєм дих з моїма обахтанима Лиманками дас рок и дацо назад, над питаньом котре поставели сушедовим, занятим у державним войску. Обезпечене наєстку, а води поготов як одвит, тото цо ше кончи остатнїх тижньох, ми здабе праве на то же ше напевно обчековало, кед же нє и знало и рихтало таке дацо.

Нє паметам же анї єдно чудо за мойо пол вика живота, та анї бомби ‘99.-ого, саботирало три ярнї швета: Вельку ноц, 1. май, Кирбай. Часи таки. У карантину медиї погашени, дружтвени мрежи редуковани. Чита ше Йоаново откровениє, загадка/тайна Сфинґи и подобна митолоґийна литература.

О електронских поняцох, як Кабал, 5Ґ, адренохром и подобней обсценей лексики, волїм затераз нє, най ше народ нє страши. И так обчекуєм най ше шицко вишвици наиходзацих тижньох, кед же нє и дньох. Мойо становиско у началє – менєй-вецей идентичне як и гевтей дохторки, нєзависней посланїци, винєшене у Скупштини пред 1. майом – суґеруєм послухац. Пачи ми ше тото подзелєнє на ,,предлужени руки глїбокей держави” и ,,патриотох”.

Овечки у блаженим нєзнаню дочекую свойо ,,5 минути слави” перформуюци на касох и на чолє шора нас маскираних шведкох, з нагоди дутянских набавкох. А я у своєй дезертерскей мриї, як катона на Косове у цеку Милошевичового герканя псох войни на Ґазиместану гинто, запрепасцени же яки його метастазирани потвори жию у (моєй) паскудней паралелней дїйсносци. И же як поцешим приятельох знємирених з счарнєтима политичнима хронїками, цо ше обаваю же виглаша примушуюце, обовязне вакцинованє и з тим чипованє.

Дзе ше скриц – бо и да сом сцекол, общи проблем би ме як так, ниа, здогонєл. Дзе скапали героє, чи патриоти? Индикативно, нєшка-ютре Дзень побиди над фашизмом, алє ми пригоднєйше, понеже зме тиж вочи керестурского Кирбаю, а тото пишем у циню церковней турнї – висловим фразу гевтого, по чиїм канону и приятим сакраменту ше декларуєме: ,,най вам будзе по вири вашей”.

Дзекуєм цимборови за идею за наслов (парафраза насловного есею з Тамашовей ,,Потїхи природи”).

