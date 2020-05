Кед ци красота наполнї душу

У тих нєзвичайних часох кед зме пре пандемию примушени буц у изолациї, без виходзеня, без путованьох a часто и у поцерпаньох, мило ше здогаднуц на красни памятки. На тот завод зме то зробели зоз Снежану Бесерминї и єй супругом Момом Сотировичом. Снежана керестурска дзивка, а потим уж велї роки зоз супругом Момом постала Беоґрадянка. Однєдавна ю ознова стретаме у єй родним валалє.

Ту пришла нєдавно ґу хорей мацери, та и после єй „одходу” остала чекаюци супруга хтори од юния будзе пензионер. Вони и далєй планую живот на релациї Керестур – Беоґрад. Як приповеда Снежана, єй супруг одпочатку барз полюбел наш валал, поготов тополї, тоти цо були на Вельким шоре пред обисцом єй родичох, и на беґелю дзе дзечнє ходзел лапац риби. И нєшка их спомина яки були красни и барз му хибя. А и єй, як гвари, нє було чежко звикнуц ше oзнова на валалски живот после велького Беоґраду. Гвари же як кед би дзешка була и врацела ше дому, так ше чувствує, а у родним валалє ужива ховац квеце.

Снежанова хижа точно просто будинку дакедишнєй рускей Ґимназиї, у хторей и вона була школярка. Понеже того року 50-рочни ювилей Ґимназиї, здогадли зме ше и на тот период Снежанового живота.

– Я була друга ґенерация тей Ґимназиї котра 1970. року отворена як оддзелєнє вербаскей. Гвари ше же кажди початок чежки, та так було и нам. Спочатку велї предмети були по сербски, док помали нє приходзели и професоре Руснаци, Мудри за математику, Тамашова за хемию, Бушов за биолоґию, Пап за историю… Руски язик нам преподавал професор Юлиян Рамач, а тиж зме нє мали анї учебнїки, та зме барз вельо мушели писац до текох, а ґрадиво було наисце обсяжне. Були зме добре дружтво, попри Керестурцох пришли ту до интернату и Руснаци зоз Коцура, Петровцох, Миклошевцох и шицки зме ше крашнє дружели. Кед сом пошла студирац политични науки до Беоґраду, паметам же сом перши два роки закончела дзекуюци ґимназийскому знаню, и лєм кус тото знанє требало дополнїц – здогадує ше наша собешеднїца. На студийох стретла и Мому зоз хторим ше и побрали, а вон бул Беоґрадян, та там остали и жиц и робиц, вона донєдавна у єдней банки.

ДОЖИЦА З ДОЛЇНИ КРАЛЬОХ

Понеже нє мали дзеци, були шлєбоднєйши през викенди обиходзиц и сам Беоґрад, Нови Сад, познєйше шицки манастири на Фрушкей гори зоз чим були одушевени. А вец ше случело же помали рочни одпочивки препровадзовали и на плажох. Єдного року надумали пойсц до Тунису, теди популарней дестинациї, алє уж нє було места та им препоручели Єгипет. Пошли и нє побановали, т. є. одушевели ше, та шейсц роки за шором одходзели до Гурґади.

– Нє мож описац дожица кед видзиш Луксор, Карнаки, Долїну кральох, пирамиди, музей и Каиру и предмети зоз Тутанкамоновей крипти, видзиц його златну маску, коч, папучи, аж и препарирани птици, огромну потьку, пшичка, шицко як да тераз порихтане, а прешли телї вики – одушевени були нашо собешеднїки.

Гоч вше мушели пойсц у найгоруцшим авґусту, Снежана памета же ше „ратовала” зоз ґамиловим кислим млєком котре єй було окремни деликатес. Барз любела коштовац и єгипетску кухню зоз моцнима присмачками… И там дожили красоту у змесценьох прекрасних готелох, плажох…

– Найчастейше зме ше згваряли по русийски, бо Єгиптянє барз любя Русиянох хтори им збудовали брану на Нилу, аж и у школи од першей класи уча їх язик ̶ здогадує ше Снежана. До Єгипту одходзели док нє пришла „арабска яр” и политични пременки. Прето одлучели нащивиц Италию. Першираз випадло же Снежана сама прейґ туристичней аґенциї пошла єден викенд до Фиренци, одушевела ше, а кед слики поуказовала свойому супругови, нє требало вельо же би за шлїдуюци рочни лєтнї одпочивок нащивели Венецию, Сан Джеминьоно, Сиєну, Пизу, алє до Фиренци ше цалком залюбели.

МУЗЕЙ НА ОТВОРЕНИМ

– Фиренца нас одушевела, упознали зме єй историю, дознали ище вецей о богатих фамелийох Медичи, о визначних Фирентинцох, нє треба анї приповедац о Микеландєлови, Дантеови, о прекрасних зданийох, площох, церквох, палатох, уметнїцких дїлох, о музею фодбалу… Цали город як музей на отвореним. Раз зме нароком єден викенд у новембру пошли нащивиц Шаґалову виставу хтора госцовала у Фиренци, и одушевели ше, поготов зоз його Розпяцом. Тото дожице нє мож описац, а єден рок видзели зме и Далийову творчосц – приповеда Снежана.

А вец на шор пришол и Рим, бо наисце там водза шицки драги.

– После трох нащивох тому велькому прекрасному городу, гварели зме же вецей нїч нє мушиме видзиц у живоце од тих красотох. Гоч зме ше, поправдзе, тераз рихтали пойсц опатриц виставу дїлох славного Рафаела. У Риме тиж сама красота, Ватикан, од Сикстинскей каплїци, до скулптури Пиєти, хтора така прекрасна и живописна. Кед на ню патриш маш чувство же лєм раз ше и вона на це обраци. У Риме нас одушевели велїчезни палати на каждим углє, полни з уметнїцкима дїлами, парки, окреме нас одушевел парк ружох, Пантеон, церкви, поготов Санта Мария Маджоре. Барз ми мило кед сом видзела же зоз тей церкви до нашей Водици принєшена цегла. Одушевена сом була и зоз їх сладоледом, джелато зоз вашильцу бул обовязни, тиж и їх колачи. А удало ми ше купиц и красни шмати на попустох.

И у Италиї ше нашо собешеднїки згваряли по русийски, бо там жию велї найбогатши Русиянє, хтори окреме залюбени до Фиренци, як дакеди и писатель Достоєвски цо там жил, брат цара Николая кед раз пошол остал там жиц до конца як дипломата, та и парк збудовал… А могло би чишлїц гоч докля.

У свойо и у мено свойого супруга котри пре полицийни час нє сцигол до Керестура, Снежана заключела же им путованя оплеменєли живот.

– Як гвари мой супруг, гоч зме вше обидвойо любели уметносц, тота красота хтору описац нє мож, нательо ше нам уцагла под скору, же ю глєдаме вшадзи коло себе. Так зме влонї були одушевени и зоз Руским двором у Шидзе и з манастиром Привина Ґлава. Дай Боже, док ситуация допущи, же би зме ище пошли опатриц Рим, гоч и у нас єст цо видзиц – заключела Бесерминьова.

ПОВЯЗАЛО ИХ „РУСКЕ”

Остатнї, можебуц, и вецей як 10 роки Снежана и Мома були предплацени и на „Руске слово”. Раз им поштар принєсол новини нє з їх меном, алє якейшик другей особи хтора бивала просто їх будинку. Снежана дошла до телефона, а то була тиж Рускиня, шестра нашого владики, та ше так и стретли и упознали. Стретали ше и на нашей Служби Божей у Беоґрадзе, дзе нашо собешеднїки тиж одходзели кед мали можлївосци.

НАЙМИЛШЕ ИМ…

– Фиренца нам барз красна обидвоїм, Мома ма свою облюбену площу, я там и клянки сликовала, бо су тиж уметнїцки дїла, одушевел нас готел „Париз” хтори цали омальовани. А такой ступци и Рим. Мома там найволї улїчочку Марґута, там саме квеце, хижи познатих, а уметнїки на драже предаваю свойо дїла. Там ма и облюбени кафич хтори тиж цали омальовани. Мнє у Риме наймилша фонтана „Пчолка” на площи Барбарини дзе жила єдна барз богата фамелия. Зоз каждей фонтани у Риме вода фантастична, и лєм ю зме и пили – гвари Снежана.

