Образованє – conditio sine qua non

Образованє барз важна орґанизована активносц у каждим дружтве, окреме нєшка кед швидки технолоґийни розвой примушує шицки ґенерациї на перманентну едукацию под час цалого роботного вику. Образованє важни ресурс у постиндустрийним дружтве, воно облапя комплетну дружтвену заєднїцу, бо од нього директно завиши економия и єй розвой, як и розвой дружтва у цалосци у шицких його сеґментох.

Кельо образованє важне, знали ище стари народи Єгиптянє, Греки и Римянє, а знали то и нашо предки, хтори такой по приселєню до Бачкей, пред трома виками, будовали перше церкву и школу.

Нєшка, у чаше пандемиї, школа ше о барз кратки час преселєла до виртуалних просторох и школяре наставу провадзели прейґ ТВ платформи, а комуникацию зоз своїма наставнїками витворйовали прейґ дружтвених мрежох. Тота система ученя на далєкосц префункционовала лєм за даскельо днї, цо барз кратки час, гоч з початку було и проблеми.

Од штредку марца наставнїки вредно креирали и реализовали наставу на далєкосц, а нїхто ше им анї нє опитал чи маю потребну опрему, рахункар, таблет, телефон и интернет, цо нєобходна опрема за атипични условия роботи хтори застали наставнїцки кадер, у найвекшей мири нєпорихтаних же би у кратким чаше постали педаґоґове у виртуалним просторе. Така иста технїчна опременосц була потребна и школяром.

З оглядом на тоту нову ситуацию хтору превозиходзели индивидуално, знаходзаци ше, наставнїки нашо героє, та кед зме кажди вечар кляпкали медицинскому фаху, хтори пожертвовно ратовал животи людзох, ми тиж кляпкали и їм, наставнїком, на пожертвовним доприношеню же би школяре нє страцели драгоцини час и закончели школски рок на час.

Родичи и фах спозорюю же образовни процес под час пандемиї нє бул безплатни и нє бул єднак доступни шицким школяром, та прето, пре очежани условия роботи на далєкосц, у хторих ше по першираз нашли и знаходзели, школяром треба олєгчац законченє того школского року. Вшелїяк же у пандемиї найважнєйше зачувац животи и здравє людзох, же така ситуация нє лєгка нї за кого, же зме ше шицки у нєй нашли аd hoc и нє порихтани, вимага од компетентних же би добре одвагали арґументи за и процив малей матури.

На наймладших, на „мали” плєца нє треба здрильовац вельку одвичательносц, треба им оможлївиц же би цо безбольнєйше зоз дзецинства прекрочели до швета одроснутих, а одвичательносц их ту и так чека през цали животни вик.

