У Керестуре всоботу преславени Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая всоботу, 9. Мая, преславене храмове швето нашей катедралней церкви – Кирбай. Того року є преславени нєзвичайно, тє. Служба Божа отримана зоз применьованьом мирох защити. Вонкашня вашарска часц гоч була забранєта, отримана у меншим обсягу, на власну одвичательносц предавачох, алє их инспекция розогнала.

Кирбайску Службу Божу предводзел домашнї парох о. Михайло Малацко, а сослужели капелан керестурски и парох индїйски о. Михайло Шанта, як и священїки зоз сушедней Кули о. Дамян Кича ЧСВВ и о. Платон Салак ЧСВВ, парох новосадски о. Юлиян Рац, бачински о. Дарко Рац и беркасовски о. Владимир Еделински Миколка.

Церква була отворена та под строгима мирами защити присутне було коло 60 вирних, док векшина Службу провадзели прейґ Фейсбук боку катедрали.

Парох Малацко потолковал нєзвичайну ситуацию и безпечносци мири нашей Влади хторих ше муши притримовац док ше иншак нє одредзи. Вон у казанї здогаднул на живот св. Миколая и поволал шицких шлїдзиц його добри дїла хтори робел покрадзме и нє чекаюци подзекованє.

Вонкашня вашарска часц Кирбаю нє була допущена пре безпечносни мири, та тих цо заш лєм пришли и розложели ше у часци Русинскей улїци, у пополадньових годзинох општинска инспекция толерантно лєм опомла и наказала розиходзенє.

Велї Керестурци пре тото були револтовани, поготов же дзень пред тим на Кирбай у сербскей православней церкви у Кули, була и вашарска часц. На тото одвитовал предсидатель Совиту керестурскей МЗ же тоти два подїї нє мож анї поровнац по масовносци, а за тераз допущени сходи лєм зоз 50 людзми. Олеяр тиж надпомнул же пре исти причини одказани два вельки манифестациї у кулскей општини, єдна у Червинки, 9. и 10. мая, а друга у Крущичу 1. юния.

